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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer: 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz

Ayşe Şensoy Boztepe  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer: 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz

Ankara
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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