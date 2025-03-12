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Eğitim

MEB'in İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlediği yarışma sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlediği yarışma sonuçlandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
MEB'in İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlediği yarışma sonuçlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında Türkiye ve yurt dışı temsilciliklerde düzenlenen etkinliklerin, teması "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" olarak belirlendi.

Yarışmalar kapsamında ortaöğretim öğrencileri kompozisyon ve çevrim içi bilgi yarışmasına, öğretmenler ise fotoğraf yarışmasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden öğrenci ve öğretmenlerin de ilk kez katıldığı yarışmalarla Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasının, bağımsızlık ruhunun ve vatan sevgisinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi.

Öğretmenlerin katıldığı, "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temalı fotoğraf yarışmasında Ali Demir, öğrencilerin katıldığı kompozisyon yarışmasında Sude Naz Garip, Çevrim İçi Bilgi Yarışması'nda ise Zeynep Sezer birincilik ödülünü aldı.

Dereceye girenler Bakanlığın internet sayfasından açıklandı.

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