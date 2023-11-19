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Eğitim

MEB'e uzman ve başöğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99'u sınava girdi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) uzman öğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99,40'ı, başöğretmenlik içinse başvuranların yüzde 99,03'ü sınava girdi.

Esra Ağaçyetiştiren  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
MEB'e uzman ve başöğretmenlik için başvuran adayların yüzde 99'u sınava girdi

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınava girişler saat 10.00'da çevrim içi olarak erişime açıldı, 13.00'te tamamlandı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için Milli Eğitim Bakanlığı personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için başvuru yaptı.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı soru ve cevapları, yarın "meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Adaylar, sınava Türkiye saatiyle 10.00 ile 13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleriyle internet erişimi olan herhangi bir ortamdan katılabildi.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru soruldu. 135 dakikalık sınavın değerlendirmesi yapılırken yanlış cevap sayısı, doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Sınava girdikten sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde sınavı, bugün saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Ancak 10.00-13.00 saatlerinde sınava giriş yapmayanlar, daha sonra sınava katılamayacak.

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