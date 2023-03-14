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Eğitim

MEB'den lise öğrencileri için "Dersler Cepte" mobil uygulaması

Bakan Özer, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem derslerinde öğrendikleri konuları pekiştirmeleri, öğrenme kayıplarını gidermeleri amacıyla "Dersler Cepte" adlı mobil uygulama geliştirildiğini bildirdi.

Selma Kasap  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
MEB'den lise öğrencileri için "Dersler Cepte" mobil uygulaması

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mobil uygulamanın lise öğrencilerinin dijital öğrenmeye yatkınlığı ve kullanım alışkanlıkları göz önünde bulundurularak hazırlandığını ifade etti.

Başta depremden etkilenen öğrenciler olmak üzere tüm öğrencilerin yanında olmayı sürdürerek onları her koşulda desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Özer, "Çünkü her türlü zorluğu aşmanın anahtarı eğitimdir." değerlendirmesinde bulundu.

Özer, "Lise öğrencilerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönemi derslerinde öğrendikleri konuları pekiştirmeleri, varsa öğrenme kayıpları ya da eksik öğrenmelerini gidermeleri amacıyla hazırlanan uygulama Google Play Store ve AppStore'da ücretsiz sunuldu. Konu özetleri, ders anlatım videoları ve soru örneklerinin yer aldığı mobil uygulama, hem çevrim içi hem de çevrim dışı olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanarak web ortamında da çalışabilir hale getirildi." bilgisini paylaştı.

Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. döneminin ünite, konu ve kazanımlarını kapsayan mobil uygulamada, konu özetleri ve her konu özeti sonrası çoktan seçmeli sorular hazırlandığını belirten Özer, şunları kaydetti:

"İçerikler, konu bazlı ve pdf şeklinde formatlanarak her sınıf seviyesinde 'Kritik bilgi, biliyor musunuz?', 'sıra sende', 'kavram yanılgısı', 'ödev' gibi küçük notlarla zenginleştirildi. 'Dersler Cepte' mobil uygulaması, 'konu özetleri, 'ders anlatım videoları, 'çoktan seçmeli sorular' ve 'çözdüğüm sorular' olmak üzere 4 bölümden meydana getirildi. Uygulama, sınıflar bazında 9. sınıflarda 117 konu, 136 video ve 585 soru, 10. sınıflarda 103 konu, 165 video ve 515 soru, 11. sınıflarda 134 konu, 198 video ve 670 soru ve 12. sınıflarda 103 konu, 150 video ve 520 soru olmak üzere toplam 457 konu, 649 video ve 2 bin 290 soru ile oluşturuldu."

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