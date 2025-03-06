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Eğitim

MEB, YKS 2018-2024'te çıkmış soru kitaplarını çözüm videolarıyla "MEBİ" platformunda yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2018-2024 yılları arasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) çıkmış sorular ile çözüm videolarının yer aldığı kitaplar "MEBİ" platformunda yayımlandı.

Utku Şimşek  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
MEB, YKS 2018-2024'te çıkmış soru kitaplarını çözüm videolarıyla "MEBİ" platformunda yayımladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Sözel, AYT Eşit Ağırlık, AYT Sayısal ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) yönelik hazırlanan kaynaklar, konu bazında hazırlanarak 5 kitap halinde öğrencilere sunuldu.

MEB tarafından, öğrencilerin YKS hazırlık sürecine destek sağlamak ve başarılarını artırmak amacıyla hazırlanan kitaplar, her sınavın içeriğine özel olarak detaylı şekilde hazırlandı.

Kitaplar, öğrencinin alandaki eksiklerini giderebileceği kapsamlı bir kaynak niteliği taşıyor.

Her soru için çözüm videosu

İçeriğinde yer alan her soru için sunulan çözüm videoları sayesinde öğrenciler sadece soruları çözmekle kalmayıp doğru çözüm yöntemleri ve sınav stratejilerini de öğrenme fırsatı buluyor. Böylece, öğrencilerin soru çözüm tekniklerini geliştirerek sınav esnasında karşılaşabilecekleri zorluklara karşı gerekli becerileri edinmeleri hedefleniyor.

Kaynaklar, yalnızca soru çözümüne odaklanmakla kalmayıp, öğrencilere sınav stratejilerini geliştirme, hızlarını artırma ve eksik oldukları konuları belirleyerek bireysel öğrenme süreçlerini daha etkili hâle getirme imkanı sunuyor.

Etkileşimli PDF formatında hazırlanan kitaplar, çıktı alma ihtiyacı olmadan dijital ortamda doğrudan çözülebiliyor. Öğrenciler, etkileşimli PDF'ler sayesinde her sorunun çözümünü anında görüntüleyerek doğru ve yanlışlarını kontrol edebiliyor. Hatalı çözümlerini analiz ederek zorlandıkları konulara yönelik çözüm videolarını izleyip eksiklerini giderebiliyor.

TYT, AYT ve YDT kitapları

TYT kitabı, Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında 2018-2024 yılları arasında çıkmış soruları konu bazında sunuyor. Kitaptaki her soruya ait çözüm videosu, öğrencilerin zorlandıkları noktaları daha iyi anlamalarına ve daha verimli bir öğrenme süreci geçirmelerine yardımcı oluyor.

AYT'ye yönelik hazırlanan kitaplar, sözel, eşit ağırlık ve sayısal alanlarda öğrencilere kapsamlı bir çalışma kaynağı sunuyor. Çıkmış sorular, konu başlıklarına göre düzenlenerek her sorunun detaylı çözümü ile birlikte sunuluyor. Öğrencilere soru çözüm teknikleri öğretilirken karmaşık konuların daha anlaşılır hale getirilmesi hedefleniyor.

Yabancı dil sınavı için de özel olarak hazırlanan YDT kitabı, İngilizce testinde çıkmış soruları konu bazında inceliyor. Dil bilgisi, okuma-anlama, çeviri ve kelime bilgisi gibi konularda detaylı çözümler içeren kitap, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Çözüm videoları, dilin karmaşık yapılarının anlaşılmasını kolaylaştırırken öğrencilerin sınavda daha hızlı ve doğru cevaplar vermelerini sağlamayı amaçlıyor.

Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testleri (sözel, eşit ağırlık, sayısal) ve Yabancı Dil Testi kitapları, her seviyedeki öğrencilere hitap eden zengin içeriği ve ayrıntılı çözüm videolarıyla birlikte başarıyı artırmayı hedefleyen öğrencilere önemli bir destek sunuyor.

Çıkmış soru kitaplarına ve daha fazlasına "https://mebi.eba.gov.tr/" adresi üzerinden erişim sağlanabiliyor.

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