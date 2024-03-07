MEB, proje okullarına yönetici görevlendirme kılavuzunu yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi'ne ilişkin kılavuz yayımlandı.
Ankara
Kılavuza göre, adaylar, müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.
En fazla 10 okulu tercih edebilecek adaylar, başvurularını MEB'in "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.
Başvuru şartlarının detayına, "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Başvurular, 12-14 Mart'ta alınacak ve sonuçlar 1 Nisan'da ilan edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.