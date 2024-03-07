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Eğitim

MEB, proje okullarına yönetici görevlendirme kılavuzunu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirmesi'ne ilişkin kılavuz yayımlandı.

Buğrahan Ayhan  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
MEB, proje okullarına yönetici görevlendirme kılavuzunu yayımladı

Ankara

Kılavuza göre, adaylar, müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlerinden yalnızca birisi için başvuruda bulunabilecek.

En fazla 10 okulu tercih edebilecek adaylar, başvurularını MEB'in "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapabilecek.

Başvuru şartlarının detayına, "www.personel.meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Başvurular, 12-14 Mart'ta alınacak ve sonuçlar 1 Nisan'da ilan edilecek.

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