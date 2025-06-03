Dolar
39.12
Euro
44.60
Altın
3,348.53
ETH/USDT
2,616.40
BTC/USDT
106,490.00
BIST 100
9,277.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurul’da, “28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı Seçimi” gerçekleştirilecek
logo
Eğitim

MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen liseye ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

Buğrahan Ayhan  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı

Ankara

Alınan bilgiye göre, Bakanlık, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetlerinin iletilmesi üzerine okulda denetim yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'de Ayakkabıcılar Sitesi'nde atık yığınları oluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü
Afyonkarahisar'da yön tabelasına çarpan otomobildeki bir kişi öldü

Benzer haberler

MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı

MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı

Papara'ya yönelik "yasa dışı bahis" soruşturmasında 11 zanlı tutuklandı

Borsa'da manipülasyon yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli tutuklandı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Sarıboğa'dan "etkin pişmanlık" ifadesi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Sarıboğa'dan "etkin pişmanlık" ifadesi
AB Komisyonundan çocukları istismardan korumak için 4 internet sitesine soruşturma

AB Komisyonundan çocukları istismardan korumak için 4 internet sitesine soruşturma
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet