MEB, LGBT simgelerinin bulunduğu afişlere yer veren okul hakkında soruşturma başlattı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İstanbul'da LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği tespit edilen liseye ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.
Ankara
Alınan bilgiye göre, Bakanlık, veliler tarafından İstanbul'daki Üsküdar Amerikan Lisesi'nde LGBT simgeleri içeren afiş ve reklamların bulunduğu şikayetlerinin iletilmesi üzerine okulda denetim yaptı.
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Denetimlerde, okulda, söz konusu simgeleri içeren afiş ve reklamlara yer verildiği belirlendi. Bakanlık, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma sürecini başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.