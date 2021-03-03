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Eğitim

MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek

Milli Eğitim Bakanlığı, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100. Yıl Dönümü"ne özel mektup, resim, kısa film, grafiti, kara kalem, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı güzel okuma dallarında yarışma düzenleyecek.

Mehmet Tosun   | 03.03.2021
MEB, İstiklal Marşı'nın 100. yılına özel yarışma düzenleyecek

Ankara

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, yarışmayla, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün milli, manevi ve tarihi önemini kavratmak, onların vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak, milli birlik ve varlık ile uluslararası barış ve dostluk düşüncelerini kuvvetlendirmek amaçlanıyor.

Yarışmaya başvurular 2 Nisan'a kadar yapılacak.

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