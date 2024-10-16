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Eğitim

MEB, birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını erişime açtı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılacak 1. dönem 1. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

Selma Kasap  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
MEB, birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını erişime açtı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları da yayınlandı.

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