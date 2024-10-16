MEB, birinci yazılı sınavlarına ilişkin örnek soru kitapçıklarını erişime açtı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılacak 1. dönem 1. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik örnek sorulara yer verildi.
Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan örnek soruların çözüm videoları da yayınlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.