"MEB-BiP Öğretmen Bilgi Servisi ile Okul Veli Asistanı"nın tanıtımı yapıldı
Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Öğretmen Bilgi Servisi'nin öğretmenlere geniş bir kullanım alanı sağlayacağını, Okul Veli Asistanı ile de velilerin, çocuklarının okuldaki durumlarını pratik şekilde öğrenebileceklerini bildirdi.
Ankara
Turkcell işbirliğinde hayata geçirilen "MEB-BiP Öğretmen Bilgi Servisi ile Okul Veli Asistanı"nın tanıtım programı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla, Gazi Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.
Koç, buradaki konuşmasında, Turkcell olarak 31 yıldır Türkiye'nin dijital geleceği için çalıştıklarını ve 38 milyon mobil müşteriyle sektörün lideri olduklarını söyledi.
Bugüne kadar Türkiye'ye yaptıkları tüm yatırımların 28 milyar doları aştığını anlatan Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Kültür-sanattan spora kadar hayatın her alanını kapsayan toplumsal projelere yaptığımız yatırımlar ise 12 milyar liraya ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar arasında şüphesiz eğitim çok özel bir yere sahip. Zira eğitim bireyin gücüdür, bir toplumun geleceğidir. Bu anlayışla ve Milli Eğitim Bakanlığımızın kıymetli desteği ile toplumumuzu geleceğe hazırlayan adımlar atıyoruz. Yenilikçi teknoloji ve yazılım eğitimlerinden dijital okuryazarlığa, üstün yetenekli çocuklarımızdan dezavantajlı gruplara, gençlerimizden büyüklerimize farklı katmanlarda pek çok proje yürütüyoruz. Bugün bir yenisini daha sizlerle paylaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz."
Yerli ve milli iletişim platformu BiP'e ilişkin bilgi de veren Koç, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm operatör abonelerine açık olan BiP'in, tamamen Turkcell teknolojisiyle, ülkenin yetiştirdiği mühendislerce geliştirildiğini kaydetti.
192 ülkede kullanılan BiP'in, pek çok özelliğiyle etkin bir iletişim ortamı sunduğuna dikkati çeken Koç, "BiP, yalnızca bir uygulama değil, veri egemenliğimizin, milli teknoloji vizyonumuzun da bir yansıması. En stratejik özelliği ise verilerimizin ülkemiz sınırları içinde kalması." dedi.
İki servis hem öğretmen hem de velilere hizmet verecek
Koç, Öğretmen Bilgi Servisi'nden de bahsederek, "Servisimiz, duyuruların takibinden müfredat bilgilendirmelerine kadar geniş bir kullanım alanı sağlayacak. Servis, öğretmenlerimizin günlük takip süreçlerini daha da kolaylaştıracak." bilgisini verdi.
Bir diğer servisin de Okul Veli Asistanı olduğunu ifade eden Koç, "Bu servis velilerimiz için. Eylül ayı itibarıyla, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması ile velilerimiz, hangi operatörü kullanıyor olurlarsa olsunlar, çocuklarının okuldaki durumlarını pratik şekilde öğrenebilecek. Böylece çocuklarımızın eğitim yolculuğuna da dijital destek ve güçlü bir katkı sağlamış olacağız." diye konuştu.
Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkça vurguladığı "Dijital çağda veri güvenliği artık sadece bir teknoloji konusu değil, aynı zamanda bir milli güvenlik meselesidir." ifadesine dikkati çekerek, yeni nesil iletişim teknolojilerinde söz sahibi bir Türkiye için, kendi teknolojilerine, yerli dijital ürünlere sahip olmanın büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Turkcell olarak verileri, üstün özelliklere sahip veri merkezlerinde yurt içinde tutarak bu vizyona katkı sağladıklarının altını çizen Koç, şu değerlendirmede bulundu:
"Kritik teknolojilerde tam bağımsızlığı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Turkcell teknolojileriyle Türkiye'nin verisi Türkiye'de ve güvende. Turkcell olarak kurduğumuz her teknoloji köprüsü, ülkemizi güçlü bir geleceğe bağlıyor. Sizlerle paylaştığımız çalışmalar da bu köprülerden biri. Bu vesile ile bir kez daha vurgulamak isterim ki teknolojideki liderliğimizi ülkemiz ve gençlerimiz için kullanmaya devam edeceğiz."
"Öğretmen ve velilerimizi sürecin daha aktif paydaşları haline getiriyoruz"
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı ise Bakanlığın 1,2 milyon öğretmen ve 20 milyonu aşkın veliyle Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu söyledi.
Aile içi sağlıklı, sürekli ve etkin iletişimin öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Canlı, son iki yıldır Bakan Tekin'in yönetim anlayışının yansıması olarak, sürekli il, ilçe ve okul ziyaretleri yaptıklarını, öğretmen odalarında Bakanlığın çalışmalarını, politikalarını ve uygulamalarını anlattıklarını belirtti.
Görüşmelerde, öğretmen ve yöneticilerle ile daha sık ve güçlü iletişim kurmaları gerektiğini gördüklerini anlatan Canlı, şunları kaydetti:
"Velilerimize daha hızlı bilgi sunmamız ve onların da görüş ve önerilerini almamız gerekiyor. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak bir kez daha dijital dönüşümün etkisini arkamıza alarak öğretmen ve velilerimizle iletişimimizi daha da güçlendireceğimiz bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Çünkü öğrencilerimizin geleceği için okul, öğretmen ve velilerimiz arasında kurulacak köprüleri çok önemsiyoruz."
Milli ve güvenli teknolojilerle donatılmış bir iletişim ağına ihtiyacın kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Canlı, "Milli teknoloji imkanlarımızı iletişim alanında kullanmamız ve güçlendirmemiz ülkemiz için de hayati öneme sahip. İşte tam da bu sebeple Türk mühendislerimizin eliyle geliştirilen yerli ve milli iletişim platformumuz Turkcell BiP ile güçlü bir işbirliğine imza atıyoruz." dedi.
Okul Veli Asistanı ve Öğretmen Bilgi Servisi ile öğretmen ve velileri bu sürecin daha aktif paydaşları haline getirdiklerini dile getiren Canlı, şu değerlendirmede bulundu:
"Platformun sunacağı avantajlar ile servise üye öğretmenlerimize çok daha hızlı, odaklı bilgilendirmeler yapabileceğiz. Örneğin yeni dijital içerikler ürettiğimizde yalnızca bu dersi veren öğretmenlerimize bilgilendirme gibi veya yeni bir projemizi sadece o alandaki kurum yöneticilerimize aktarmak gibi ya da yeni bir çalışmaya dair fikir ve görüş almak için anketler açmak gibi imkanlar artık mümkün oluyor."
"Velilerimize öğrencilerine dair bilgileri anlık paylaşıyoruz"
Canlı, ülke geneline, yurt dışındaki öğretmenlere ve bursiyerlere özel açacakları iletişim kanallarıyla sürekli ve düzenli güncel bilgiler paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.
Canlı, "Ayrıca Okul Veli Asistanı'na üye olan velilerimize öğrencilerine dair bilgileri anlık paylaşıyoruz. Tüm bu çalışmalar neticesinde aslında amacımız, şeffaf olarak tüm velilerimiz çocuklarının eğitimine dair her detayı anlık görebilsin, öğretmenlerimiz Bakanlık politikalarını doğrudan takip ederek süreçlere daha etkin dahil olsun." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Koç, Bakan Tekin'e hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Öğretmen Bilgi Servisi ve Okul-Veli Asistanı hakkında
Öğretmen Bilgi Servisi ile öğretmen, veli ve Bakanlık personeli güvenli, etkili ve sürekli iletişimde kalabilecek.
Bakanlık merkez teşkilatı, buradan yayınlayacağı duyurularla tek bir kaynaktan, tüm taşra birimlerine, öğretmenlere ve diğer personeline doğru bilgiyi yerli ve milli mesajlaşma aracılığıyla doğrudan ulaştıracak.
Bakanlığın duyuruları, yönergeleri, kongreleri, kurul ve toplantıları gibi bilgilendirmeler bu servisten iletilebilecek ve uçtan uça şifreleme ile sistem üzerinden öğretmenlerle bölge ve grup bazlı mesajlaşma imkanı sağlanacak.
Okul-Veli Asistanıyla ise veliler, çocuklarının eğitimleriyle ilgili bilgilendirmelere ulaşabilecek. Böylelikle veliler, çocuklarının performanslarını daha yakından ve düzenli takip edebilecek. Veliler servise operatörden bağımsız şekilde ulaşabilecek ve video, doküman, belge ve materyaller velilerle paylaşılabilecek.
Velilerin görüş ve önerilerini Bakanlığa doğrudan ulaştırılabileceği Okul-Veli Asistanı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başında devreye alınacak.
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