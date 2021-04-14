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Eğitim

MEB 11. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 11. sınıf öğrencilerine yönelik 10 dersten beceri temelli 1729 etkinliğin yer aldığı kitap seti hazırladı.

Sefa Şahin   | 14.04.2021
MEB 11. sınıf öğrencileri için beceri temelli etkinlikler kitabı hazırladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, salgın sürecinin başından bu yana her kademedeki öğrencilere özel kaynak destekleriyle öğrenme kayıplarının en aza indirilebilmesini amaçlıyor.

Lise öğrencilerinin edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürmelerini sağlamak için daha önce 9. ve 10. sınıflar için hazırlanan etkinlik kitap seti serisinin 11. sınıflara yönelik etkinliklerinde derslerin öğretim programlarının kazanımları esas alındı.

Bu kapsamda MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "ogmmateryal.eba.gov.tr" adresindeki sayfasında erişime açılan kitap setinde tarih, coğrafya, felsefe, matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce ve Almanca derslerinden 1729 etkinlik bulunuyor.

Öğrencilerin, etkinliklere eklenen kare kodlar aracılığıyla ilgili ders kitabında kazanımların işlendiği sayfalara ulaşmaları da sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyada Kovid-19 salgını nedeniyle zorlu bir süreç yaşandığını belirterek, bu süreçte oluşabilecek öğrenme kayıplarını en aza indirmek için tüm birimlerin ilave kaynaklar oluşturduğunu hatırlattı.

Bu kapsamda çok sayıda destek paketinin daha önce paylaşıldığına işaret eden Selçuk, bu desteklerin giderek artacağını açıkladı.

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