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Eğitim

LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıkladı.

Özcan Yıldırım  | 31.07.2023 - Güncelleme : 31.07.2023
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.

Sonuçlara www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

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