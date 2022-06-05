Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,796.80
BTC/USDT
29,750.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav süreçlerinin canlı takip edildiği, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Selma Kasap   | 05.06.2022
Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Ankara

LGS kapsamında, 973 sınav merkezinde saat 09.30'da başlayan ve 17 bin 899 salonda uygulanan merkezi sınav, MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'nden canlı olarak takip ediliyor.

Sınav koordinasyon merkezinden 81 ile destek veriliyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de LGS kapsamındaki merkezi sınavın canlı takip edildiği MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Tüm illerden gelen verileri inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Özer, sınava katılan öğrencilerin daha rahat ve istedikleri gibi bir sınav süreci geçirmeleri için ilgili tüm birimlerin çalıştığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Boğazı'nda gürültü denetimi yapıldı
Siirt'te şarampole devrilen minibüsteki 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Türkiye ve dünya gündemi
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs Rum kesimi ile İsrail'in ortak askeri tatbikatına ilişkin açıklama
Bakanlar ve AK Parti milletvekilleri, siyasete futbol arası verdi

Benzer haberler

Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sürecinin canlı takip edildiği Sınav Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

LGS kapsamındaki merkezi sınav başladı

TBMM Başkanı Şentop, LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi