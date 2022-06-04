Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.
Ankara
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS 2022 sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençler unutmayın ki sınavlar mühim ama başarının tek kriteri değil. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
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Yarın #LGS2022 sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Gençler unutmayın ki, sınavlar mühim ama başarının tek kriteri değil. Emeklerinizin karşılığını alacağınıza canıgönülden inanıyorum. Yolunuz açık olsun. ✏️📚— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) June 4, 2022