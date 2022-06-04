Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.
Ankara
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, eğitim yaşamınızda yepyeni bir sayfayı açacak olan LGS'de hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.