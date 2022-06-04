Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,774.20
BTC/USDT
29,724.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Burdur'da sağanak nedeniyle su basan evdeki engelli kız öldü, annesi hastaneye kaldırıldı - VTR
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek tüm öğrencilere başarı diledi.

Barış Gündoğan   | 04.06.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Ankara

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler, eğitim yaşamınızda yepyeni bir sayfayı açacak olan LGS'de hepinize başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da sağanak nedeniyle su basan evdeki engelli kız öldü, annesi hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
İki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak

LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak
Hayallerini hikayeye dönüştüren ilkokul öğrencileri, akranlarının ufkunu açıyor

Hayallerini hikayeye dönüştüren ilkokul öğrencileri, akranlarının ufkunu açıyor
Siirt'te köydeki kız çocuklarının saç bakımı liseli ablalarından

Siirt'te köydeki kız çocuklarının saç bakımı liseli ablalarından