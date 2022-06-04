İki terörist ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015'te terör örgütüne katıldığı, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Böylelikle bu yıl içinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.