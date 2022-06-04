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İki terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

İsa Toprak   | 04.06.2022
İki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015'te terör örgütüne katıldığı, Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 41'e yükseldi.

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