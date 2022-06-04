Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,774.20
BTC/USDT
29,724.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Burdur'da sağanak nedeniyle su basan evdeki engelli kız öldü, annesi hastaneye kaldırıldı - VTR
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilere başarı diledi.

Barış Gündoğan   | 04.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın LGS'ye girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Burdur'da sağanak nedeniyle su basan evdeki engelli kız öldü, annesi hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
İki terörist ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Emine Erdoğan, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak

LGS kapsamındaki merkezi sınav yarın yapılacak
Hayallerini hikayeye dönüştüren ilkokul öğrencileri, akranlarının ufkunu açıyor

Hayallerini hikayeye dönüştüren ilkokul öğrencileri, akranlarının ufkunu açıyor
Karadeniz'deki tahıl krizi ve küresel sisteme etkileri

Karadeniz'deki tahıl krizi ve küresel sisteme etkileri