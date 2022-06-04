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Burdur'da sağanak nedeniyle su basan evdeki engelli kız öldü, annesi hastaneye kaldırıldı - VTR
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Burdur'da sağanak nedeniyle su basan evdeki engelli kız öldü, annesi hastaneye kaldırıldı

Burdur'da sağanak sonrası su baskınına uğrayan bir binanın bodrum katında yaşayan engelli kişi hayatını kaybetti, annesi hastanede tedavi altına alındı.

Bilal Altıok   | 04.06.2022
Burdur'da sağanak nedeniyle su basan evdeki engelli kız öldü, annesi hastaneye kaldırıldı Fotoğraf: Bilal Altıok / AA

Burdur

Aydınlıkevler Mahallesi Umut Sokak'ta bir binanın bodrum katındaki dairede yaşayan ve isimleri henüz öğrenilemeyen anne-kız, sağanak sonrası oluşan su baskınıyla evlerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerce bir süre sonra evden çıkarılan anne-kız, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Engelli olduğu öğrenilen kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan annesinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


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