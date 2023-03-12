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Eğitim

Bakan Özer: Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

Selma Kasap  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Bakan Özer: Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz

Ankara

Bakan Özer, yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası alınan karar gereği, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nun yarın "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.


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