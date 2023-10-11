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Eğitim

KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden (KSÜ) 5 akademisyen, Stanford Üniversitesince hazırlanan "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer aldı.

İzzet Mazı  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
KSÜ'lü 5 akademisyen dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Kahramanmaraş

KSÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Stanford Üniversitesinin, dünyanın önde gelen atıf indekslerinden Scopus'un verilerinden yararlanarak hazırladığı ve yüzde 2'lik dilimde bulunan akademisyenleri dahil ettiği "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinin yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde, Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergül Belge Kurutaş, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Dinçer, Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karataş, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kök ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fethullah Göçer'in yer aldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, üniversitelerinde görevli 5 akademisyenin dünyanın en etkin bilim insanları listesinde yer almasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Listeye Türkiye genelinde yaklaşık 200 akademisyenin girdiğine işaret eden Yasım, "Kendilerini tebrik ediyorum. Depremin zor şartlarına rağmen listeye girmeyi başararak bize ilerisi için umut verdiler. Önümüzdeki yıllarda bu listeye daha fazla sayıda akademisyenimizin girmesini hedefliyoruz. Bu arkadaşlara şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ederim." ifadesini kullandı.


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