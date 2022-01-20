Dolar
13.37
Euro
15.14
Altın
1,838.53
ETH/USDT
3,176.00
BTC/USDT
42,460.00
BIST 100
1,985.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

İstanbul Valisi Yerlikaya, okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin." ifadesini kullandı.

Semra Orkan   | 20.01.2022
İstanbul Valisi Yerlikaya, okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri paylaştı.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"21 Ocak cuma günü ilimizde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; normal eğitim yapan okullarımızda 10.00, ikili eğitim yapan okullarımızda sabahçılar 10.00, öğlenciler 14.00'ten sonra yarıyıl tatiline başlayacaktır. İyi tatiller, dinlenmeyi ihmal etmeyin."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da 425 bin 183 Kovid-19 vakası kaydedildi
Fransa'da Kovid-19 tedbirleri kısmen kaldırılacak
Türkiye'de 71 bin 843 kişinin testi pozitif çıktı, 166 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu

Benzer haberler

İstanbul Valisi Yerlikaya, okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya, okullarda yarıyıl tatilinin başlayacağı saatleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer: 15 bin öğretmen atamasının yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz

İstanbul Valisi Yerlikaya İstanbul'un 2021 yılı asayiş rakamlarını açıkladı