Dolar
18.58
Euro
18.33
Altın
1,651.42
ETH/USDT
1,306.80
BTC/USDT
19,296.00
BIST 100
3,841.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında iş birliği anlaşması

İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında bilimsel alanda iş birliği amacıyla anlaşma imzalandı.

Esat Fırat   | 18.10.2022
İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında iş birliği anlaşması Fotoğraf: Hamza Zait / AA

Cezayir

Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Erol Özvar ile İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın da aralarında bulunduğu üniversite rektörlerinden oluşan Türk Yükseköğretim Heyeti, Cezayir Yükseköğretim Bakanlığının daveti üzerine bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantıda, YÖK Başkanı Özvar ile Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Kemal Biddari'nin huzurunda İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'in en köklü 9 üniversitesi arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.

YÖK Başkanı Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Kemal Bidari'nin daveti üzerine Cezayir'de bulunuyoruz. Burada bulunmamızın en önemli nedeni Türkiye ile Cezayir arasında yükseköğretime dair iş birliklerini daha da ileriye taşımaktır." dedi.

Her iki ülkenin üniversitelerinin birlikte pek çok sahada iş birliği yapabileceğine ve birlikte çalışabileceğine inandığını vurgulayan Özvar, "Şu anki yükseköğretime ilişkin ilişkilerimizin düzeyi çok tatmin edici değil. Her iki ülke yöneticileri olarak biz bu ilişkileri daha ileriye taşımak için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Özvar, Cezayirli Bakan Biddari'ye teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Dost ve kardeş Cezayir ile Türkiye arasında inşallah yakın gelecekte bilimsel araştırma, teknopark, bilimsel yayın, öğrenci-öğretim elemanı hareketliliği gibi yükseköğretimi ilgilendiren pek çok konuda önemli iş birliklerini hayata geçirmiş olacağız."

Cezayir Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı Biddari de YÖK Başkanı Özvar ile heyetini Cezayir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımız Abdulmecid Tebbun'un direktifleri doğrultusunda bugün burada İstanbul Üniversitesi ile 9 Cezayir üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzaladık." dedi.

Söz konusu anlaşmaların hayata geçirilmesi için bir kontrol komitesinin oluşturulduğunu vurgulayan Biddari, "Yaptığımız iş birliği anlaşmalarıyla sadece ülkelerimiz düzeyinde değil aynı uluslararası düzeyde de hem bilimsel araştırma hem de inovasyon konusunda önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bu adımla sosyal ve ekonomik alanda her iki ülke halklarının refah düzeylerinin yükselmesine bilimsel bir katkı sağlanacağını ifade eden Biddari, bu bağlamda teknoloji, bilimsel araştırma ve inovasyon alanında önemli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Cezayir Yükseköğretim Bakanlığının daveti üzerine bugün Cezayir'e gelen YÖK Başkanı Özvar ile heyeti, çeşitli temasların ardından cuma günü ülkeden ayrılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu
Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında iş birliği anlaşması

İstanbul Üniversitesi ile Cezayir'deki 9 üniversite arasında iş birliği anlaşması

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye, yükseköğretime erişimde, OECD ortalamalarına çok yaklaşmıştır

Siber güvenlik meslek yüksekokulları açılıyor

İklim dostu kampüsler oluşturulacak

İklim dostu kampüsler oluşturulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet