Dolar
32.26
Euro
35.02
Altın
2,389.05
ETH/USDT
3,031.20
BTC/USDT
66,218.00
BIST 100
10,562.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşuyor
logo
Eğitim

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 21 Nisan'da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın sonuçları açıklandı.

Buğrahan Ayhan  | 17.05.2024 - Güncelleme : 17.05.2024
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan sonuçlara göre sınav, 829 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde olmak üzere, 3 bin 816 okul ve 58 bin 410 salonda yapıldı.

70 bin öğrencinin başarılı olarak burs almaya hak kazandığı sınavda, devlet koruması altında olan ve diğer kanunlarla burs hakkı tanınan 4 bin 519 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'nun eşi Fatima Maada Bio: Emine Erdoğan'ın katılımıyla dünyanın her yerinden destek aldık
Adalet Bakanı Tunç: (28 Şubat davası hükümlüsü 14 kişinin cezasının kaldırılması) Bugün tahliyeler gerçekleşir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı
Kurban derisi ve zekat paralarını PKK'ya aktardığı iddia edilen şüphelilere polis baskını

Benzer haberler

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklandı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları açıklandı

Yeni müfredatın odağındaki Türkçe becerilerini ölçen büyük araştırma tamamlandı

Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi açıklandı

Atatürk'ün orijinal tarihi portresi MEB'in arşivinde

Atatürk'ün orijinal tarihi portresi MEB'in arşivinde

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet