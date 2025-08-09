Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,195.90
BTC/USDT
117,085.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor. İngiltere’de hükümet tarafından terör örgütü ilan edilmesi gündemde olan “Palestine Action”, Londra’daki Parlamento Meydanı’ndaki eyleminde polis tarafından gözaltına alınıyor Çanakkale merkeze bağlı Kalabaklı köyünde tarım arazisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Eğitim

Hukuk fakültelerine giriş sıralaması barajı 125 bin oldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralamasının 125 bin olarak belirlendiğini bildirdi.

Fatih Gökbulut  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Hukuk fakültelerine giriş sıralaması barajı 125 bin oldu

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Özvar, "Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının '2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere' ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı, 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız, hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır"

Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ve güncel tercih sisteminin gün içinde açılacağını belirten Özvar, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere tercih süreci, 13 Ağustos'a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar, listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da "Trafik Sorunları ve Çözüm Önerileri" toplantısı düzenlendi
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 16 kentte 40 dereceyi gördü
Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in Gazze'yi tamamen işgal etme niyetini sonuna kadar reddediyoruz
İzmir'de patlayan su borusunun onarılmamasına tepki

Benzer haberler

Hukuk fakültelerine giriş sıralaması barajı 125 bin oldu

Hukuk fakültelerine giriş sıralaması barajı 125 bin oldu

YÖK Başkanlığına yeniden Prof. Dr. Erol Özvar atandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet