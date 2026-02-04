Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması ödül töreni yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde Cinnah Genç Yazarlar Kompozisyon Yarışması gerçekleştirildi.
Ankara
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bakanlıkta gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, 2016'dan beri süren yarışmayı Türkiye ve Pakistan arasındaki kardeşlik mirasının genç kuşaklara geçmesine imkan veren bir zemin olarak gördüğünü belirtti.
Ökten, 2025'in Aile Yılı ilan edilmesine istinaden yarışmanın bu yılki temasının "Aile, İki Kardeş Ülkenin Ortak Değeri: Türkiye ve Pakistan" olarak belirlenmesinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişki, diplomasinin resmi kalıplarını aşan, zor zamanlarda gösterilen vefa ile derinleşmiş bir kader ortaklığıdır. İstiklal Harbimizde Hint alt kıtasındaki Müslümanların Anadolu'ya nefes olsun diyerek gönderdiği yardımlar, bu ortak hafızanın ilk kayıtlarıdır." diye konuştu.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Pakistan'ın gösterdiği hassasiyet ve Pakistan'daki sel felaketlerinde Türkiye'nin seferberliğinin, birlikte sınanan kardeşlik şuurunun en somut tezahürü olduğunu dile getiren Ökten, "Bu kardeşlik artık hükümetlerin ötesinde iki milletin müşterek iradesi haline gelmiştir. Savunma sanayisinden eğitime uzanan işbirliklerimiz vefayı ve sadakati esas alan bir değer dünyasına dayanmaktadır." açıklamasında bulundu.
Celile Eren Ökten, MEB olarak Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile vicdanlı ve erdemli şahsiyetler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kalemin kuvveti, değer dünyasından beslendiği sürece anlamlıdır, aksi takdirde zulmü meşrulaştıran bir araca dönüşebiliyor. Bizim arzumuz gençlerimizin kaleminin hakkın ve merhametin dili olmasıdır." ifadesini kullandı.
Ökten, bu yıl 8'incisi düzenlenen bu yarışmayla Türkiye-Pakistan kardeşliğinin hafızasına kalıcı bir iz bırakıldığını vurguladı.
Gençlere seslenen Ökten, "Sizlerden isteğimiz şudur, kaleminiz güçlendikçe ailelerinizin değerlerini aktaran, anne baba ve kardeşlerinizden müteşekkil aile bağlarınızın muhabbetinin sözcüsü olun." dedi.
"Pakistan-Türkiye ilişkilerini atalarımızdan bize kalan kutsal bir yadigar olarak görüyoruz"
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid ise Pakistan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin ortak inanç, kültür ve dil yakınlığı ile ortak tarih bilincinden kaynaklandığını dile getirdi.
Son yıllarda iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin örnek bir ortaklığa dönüştüğünü ifade eden Junaid, şunları kaydetti:
"Pakistan-Türkiye ilişkilerini atalarımızdan bize kalan kutsal bir yadigar olarak görüyoruz. Öyle ki bu yadigarı iki ülkenin de gelecek nesillerine daha da güçlü bir şekilde aktarmak bizim görevimiz. Tam olarak da bu vizyonla Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nı kurumsallaştırdık hep beraber. Vizyonumuz genç katılımını artırmak, gençleri Pakistan ve Türkiye'nin şanlı kardeşlik tarihiyle tanıştırmak ve benzer amaçlar doğrultusunda birlik olma geleneğini gençlerimize aşılamak oldu."
MEB Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Eryılmaz da yarışmada kaleme alınan her eserin, gençlerin Türkiye-Pakistan kardeşliğini içselleştirdiğini göstermesi bakımından kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Kazananın dostluk ve kardeşlik olduğu bu anlamlı organizasyonun, iki ülke arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirmesini temenni ediyorum." sözlerini sarf etti.
Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.