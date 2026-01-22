Dolar
logo
Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi, 4 alanda dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasına girdi

Boğaziçi Üniversitesi, THE tarafından açıklanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları'nda, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında ilk 250, işletme ve ekonomi ile beşeri bilimler alanlarında ise ilk 300 üniversite arasında yer aldı.

Gökçe Karaköse  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Boğaziçi Üniversitesi, 4 alanda dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasına girdi

İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi, yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2026 Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları'nda, eğitim ve sosyal bilimler alanlarında ilk 250, işletme ve ekonomi ile beşeri bilimler alanlarında ise ilk 300 üniversite arasında yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, THE'nin üniversitelerde araştırma kalitesi, bilgi üretimi ve patent etkisini merkeze alan yeni değerlendirme sistemi "WUR 3.0" kapsamında açıklanan sonuçlar, Boğaziçi Üniversitesinin çok boyutlu akademik gücünü ve uluslararası rekabetçiliğini bir kez daha ortaya koydu.

Boğaziçi Üniversitesi, 2026 sonuçlarına göre, siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler gibi disiplinleri kapsayan sosyal bilimler ile eğitim bilimleri alanlarında 201-250 bandına yerleşti.

Üniversite, işletme ve ekonomi alanında geçen yıllarda bulunduğu 301-400 bandından 251-300 bandına, sanat ve beşeri bilimler alanında ise 401-500 bandından 251-300 bandına yükseldi.

2026 THE Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamaları, Boğaziçi Üniversitesinin araştırma odaklı büyüme stratejisi ve sürdürülebilir akademik ekosisteminin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, üniversitenin farklı alanlarda elde ettiği bu sonuçların, araştırma kalitesini, disiplinlerarası yaklaşımı ve veriye dayalı yönetim anlayışını merkeze alan dönüşümlerinin somut bir yansıması olduğunu belirterek, "Uluslararası ölçekte rekabet gücümüzü artırmaya ve bilimsel üretimi toplumsal faydaya dönüştürmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

