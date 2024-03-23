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Eğitim

Bakanlık'tan "MEB Şurası'nın artık toplanmayacağı" iddialarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin kaldırılmasına ilişkin "MEB Şurası'nın artık toplanmayacağı" yönünde gündeme gelen iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Buğrahan Ayhan  | 23.03.2024 - Güncelleme : 23.03.2024
Bakanlık'tan "MEB Şurası'nın artık toplanmayacağı" iddialarına ilişkin açıklama

Ankara

MEB'den yapılan açıklamada, Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'in bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gündeme gelen "MEB Şurası'nın artık toplanmayacağı" yönündeki iddialara açıklık getirildi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği'nin 6'ncı ve 16'ncı maddeleri kapsamında hazırlanan Milli Eğitim Şurası Yönergesi'nin Mart 2024'te 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı ifade edilen açıklamada, böylece Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmaların Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütüleceği, dolayısıyla mülga duruma düşen Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Şuralarla ilgili ilk sürecin 1921'de Anadolu'nun işgal altında olmayan bölgelerinden heyetlerin katılımıyla gerçekleştirilen Maarif Kongresi ile başladığı, bunun yıllar içinde şura toplantılarına dönüştüğü anımsatılan açıklamada, bugüne kadar 20 Milli Eğitim Şurası'nın gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Bu kapsamda, bazı basın yayın organlarında yer alan Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği'nin kaldırıldığı ve MEB Şurası'nın artık toplanmayacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca Bakanlığımızın ilgili birimlerince 21. Milli Eğitim Şurası'nın düzenlenmesi amacıyla yapılan hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelinmiş; dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zeka, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojiler ve öğrenme ortamlarının dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık gibi birçok başlıkta istişareler için teknik ön çalışmaların planlanması tamamlanmış durumdadır. Bakanlığımızın bilimsel danışma kurulu olan şura, evrensel değer ve standartlar göz önünde bulundurularak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile milli ve toplumsal değerlere dayalı bir Türk milli eğitim sistemini geliştirmek amacına katkı sağlamak ve niteliği yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili konuları tetkik etmeye ve tavsiye kararları almak üzere toplanmaya devam edecektir."

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