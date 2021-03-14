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Eğitim

Bakan Ziya Selçuk: Liselilerin salgında gösterdiği gayret, eleştiri ve anlayışa saygı duyuyorum

Bakan Selçuk, "Liselilerle sözleşip buluşuyoruz, yolda karşılaşıyoruz; tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar." ifadesini kullandı.

Aybüke İnal Kamacı   | 14.03.2021
Bakan Ziya Selçuk: Liselilerin salgında gösterdiği gayret, eleştiri ve anlayışa saygı duyuyorum

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Liselilerle sözleşip buluşuyoruz, yolda karşılaşıyoruz; tartışıyoruz, hayallerini dinliyorum. Salgında gösterdikleri gayrete, eleştirilere, anlayışa çok saygı duyuyorum. Büyük bir sürecin içinden geçiyorlar. Biliyorum ki bu gayret, onları bambaşka yerlere taşıyacak."

Selçuk, paylaşımında öğrencilerle fotoğraflarına da yer verdi.

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