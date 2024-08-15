Bakan Tekin ve sanatçılar, okul aile işbirliğine vurgu yapan "Ailem" dizisini tanıttı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla çekilen "Ailem" dizisi tanıtıldı.
Ankara
MEB tarafından hayata geçirilen "Velivizyon" platformunda yer alacak, yönetmenliğini Bora Severcan'ın üstlendiği, 27 bölümlük "Ailem" dizisinin tanıtımı için Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda tören düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, buradaki konuşmasında, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılında "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", "Mesleki ve Teknik Eğitim Politikası" ve "Türkiye'de eğitim öğretim sürecinde ailenin rolü" konularını çalışmalarının merkezine aldıklarını bildirdi.
12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan bir öğrencinin hayatının yüzde 90'ına yakınını, okul dışında geçirdiğine işaret eden Tekin, "O zaman hayatında sadece yüzde 10 düzeyinde emeği olan öğretmenimizden hayatın yüzde yüzüyle ilgili olarak istedikleri profilde bir öğrenci yetiştirmesini beklemek, öğretmen arkadaşlarımıza biraz haksızlık değil mi?" ifadesini kullandı.
Tekin, bu sözleri nedeniyle bazı eleştiriler aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'deki eğitim sistemini, okullarımızı, öğretmenlerimizi Finlandiya, Japonya'daki öğretmenlerle kıyaslayan velilere sesleniyorum. Lütfen kendinizi de Finlandiya ya da Japonya'daki velilerle bir kıyaslayın. Arzum şu gelin, hep beraber rollerimizi yapalım üstümüze düşeni yapalım. Ondan sonra da başarırsak hep beraber başarmış olalım. Başaramazsak da hep beraber başaramamış olalım. Bunu hep beraber yapalım istiyorum."
"Türkiye'de ebeveynler haftada ortalama 4,5 saat kitap okuyor"
Bakan Tekin, Türkiye ile OECD ülkelerindeki ebeveynlerin kitap okuma sürelerine ilişkin verileri paylaşarak, şunları söyledi:
"Türkiye'de ebeveynler haftada ortalama 4,5 saat kitap okuyor. Ben bu kadar bile olduğunu tahmin etmiyorum. Ama bu veri olarak elimizde var. Örnek gösterdiğimiz Singapur 11 saat, Çin yaklaşık o civarda. Şimdi karşılaştırma yapalım. Karşılaştırdığımız ülkelerdeki ebeveynlerin üçte biri kadar kitap okuyup, çocuklarımızın kitap okuma, onlar gibi kitap okuma alışkanlığını kazanmasını isteyelim. Biraz tuhaflık var."
Hayatın, eğitim öğretim sürecinin merkezine aileyi yerleştirmek istediklerini ve bu kapsamda dün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını kaydeden Tekin, bu yıl okula ilk defa başlayacak çocuklar için program başlatacaklarını, gelecek günlerde bu çalışmayı kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.
Bakan Tekin, dizinin adını programa katılanlarla koydu
Bakan Tekin, Velivizyon platformunda yayınlanacak dizinin adını henüz koymadıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Biz madem 86 milyonluk bir aileyiz, madem öğretmenlerimiz de çocuklarımızın aynı zamanda ailesi, bizler de ebeveyn olarak aileyiz. Hepimiz bir aile olduğumuza göre, eğer hoşunuza giderse bu dizinin adını, hoşunuza giderse ki, hoşunuza gittiğinizin belirtisi alkışlamanız. Biz bu dizinin adını, 'Ailem' koymak istiyoruz. Okul, öğretmen, ebeveyn, çocuklar hep beraber kocaman bir aileyiz."
Tekin, çocukların sadece akademik başarısına odaklanmanın sağlıklı olmadığını ifade ederek, onları tanımanın, duygusal ve sosyal becerilerine ilişkin analizler yapmanın, zamanı onlarla nitelikli geçirecek şekilde kurgulamanın önemine değindi.
"Ailelerimizi bir paydaş olarak konumlandıracak etkinlikler yapacağız"
Tekin, Velivizyon platformuna ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Velivizyon platformu başlangıç aşamasında. Mini dizilerle başlayacak. Platformda velilerimize, zorunlu eğitim sürecindeki çocuklara yönelik eğitim programları oluşturduk. Ailelerimizi sürecin içerisinde bir paydaş olarak konumlandıracak etkinlikler yapacağız. Yetişkinlerimize yönelik eğitim programlarımızın olduğu HEMBA isminde bir portalımız var. Bu çerçevede velilerimize yardımcı olabilecek materyaller oluşturduk. Bu projeksiyonun adı Velivizyon, bugün tanıtımını yaptığımız Ailem dizisi de bu platformun bir parçası."
"Mutlu ailenin mutlu çocukları olur"
Dizide "Haşmet" karakterine hayat veren Zihni Göktay, eğitimin aileden başladığını, terbiyenin ailede verildiğini vurgulayarak, "Mutlu ailenin mutlu çocukları olur. Aileler ve çocuklar da dizimizden çok şey öğrenecek." dedi.
Velivizyon projesinin hem veliler hem de öğrencilere yol göstereceğini belirten Göktay, "Dizimiz, birçok kişinin katkısıyla bugünlere erişti. Bundan sonra daha da ileriye gideceğine hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.
Dizide "Semiha" karakterini canlandıran Nevra Serezli de video mesajla programa katıldı. Serezli, çok keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini, anne, baba, çocuk ve öğretmen ilişkisini en samimi şekilde gösterebilmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.
Yönetmen Bora Severcan da dizinin her bölümünde izleyiciye eğlenceli ve öğretici içerikler sunacaklarını dile getirerek, "Dizimiz, ebeveynlerin çocuklarını anlama ve eğitim yolculuklarında onlara ilham vermekle kalmayarak, duygusal bir yolculuğa çıkarmak amacını da taşıyor." dedi.
Konuşmaların ardından Bakan Tekin, dizi ekibine plaket takdim etti.
Ailem dizisi 8-10 dakikalık bölümlerden oluşuyor
"Velivizyon" platformunda, 12 ana başlık altında 8-10 dakikalık bölümlerden oluşan dizinin yapımcılığını Müge Severcan üstlendi.
Dizide Serezli ve Göktay'ın yanı sıra Volkan Severcan, Didem İnselel, Ziya Kürküt, Şebnem Özinal, Zuhal Yalçın, Mina Ünsür, Ömer Vatanartıran, Adin Külçe, Ekin Pasvanoğlu, Ada Nizamoğlu, Asya Ağaca, Doruk Günaydın, Cansın Özyosun, Gülen Karaman, Selen Severcan, Sefa Zengin, Gülçin Gülrek, Yağmur Çokgenç, Ümit İlban, Ferdi Alver ve Umut Temizaş rol alıyor.
Dizi film EBA (Eğitim Bilişim Ağı), HEMBA (Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı), velivizyon.meb.gov.tr, Bakanlığının sosyal medya hesapları ile ulusal TV kanallarında ve dijital platformlarda yayımlanacak. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.