Euro
9.09
Dolar
7.39
BIST 100
1,489.56
Altın
1,950.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Eğitim

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Açıköğretim güz dönemi dönemi sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak'ta çevrim içi ortamlarda yapılacaktır." denildi.

Deniz Açık   | 05.01.2021
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı

Eskisehir

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin çevrim içi yapılacak güz dönemi dönem sonu sınavlarının tarihleri belirlendi.

Rektörlükten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır."

Açıklamada, Açıköğretim Sistemi ile ilgili soru ve taleplerin http://aosdestek.anadolu.edu.tr adresinden ilgili birimlere iletilebileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Kovid-19 kısıtlamalarını daha da sıkılaştırarak 31 Ocak'a kadar uzattı
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 60 bini geçti
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 649 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 362 bini geçti

Benzer haberler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim güz dönemi dönem sonu sınav tarihleri açıklandı

Lüle taşı peşinde geçen hayatlar

Teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı

Bakan Dönmez: Rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üreteceğiz

Bakan Dönmez: Rafine bor üretimi esnasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üreteceğiz
Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi törenle açılacak

Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi törenle açılacak

Kovid-19 sürecinde dijital veri güvenliğinin önemi daha da arttı

Kovid-19 sürecinde dijital veri güvenliğinin önemi daha da arttı