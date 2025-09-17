Dolar
41.28
Euro
48.90
Altın
3,671.26
ETH/USDT
4,490.20
BTC/USDT
116,221.00
BIST 100
11,168.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller ve futbolcu Fares Chaibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi Deutsche Bank Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Eğitim

Anadolu Üniversitesi 60'tan fazla programla ikinci üniversite fırsatı sunuyor

Anadolu Üniversitesi, ikinci üniversite okumak isteyen bireylere şartsız ve sınavsız kayıt imkanı sunarak, "İkinci Üniversite" programı kapsamında eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi sürdürüyor.

Zehra Ongan  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Anadolu Üniversitesi 60'tan fazla programla ikinci üniversite fırsatı sunuyor

Eskişehir

Mevcut mesleğine ek olarak farklı alanlarda bilgi edinmek, yeni bir kariyer planlamak ya da ilgi duyduğu alanda akademik yetkinlik kazanmak isteyenler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne kayıt yaptırabiliyor.

Programa katılan öğrenciler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerinden geçmiş öğrenimleri doğrultusunda muafiyet başvurusunda bulunabiliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İkinci üniversite kapsamında 30'un üzerinde ön lisans, 20'nin üzerinde lisans bölümü yer alıyor. "Bilgisayar Programcılığı", "Halkla İlişkiler ve Tanıtım", "Sağlık Yönetimi", "Felsefe", "Sosyoloji", "İşletme", "Uluslararası İlişkiler" ile "Web Tasarımı ve Kodlama" bu bölümler arasında bulunuyor. "Felsefe", "Sosyoloji", "Tarih" ve "Türk Dili ve Edebiyatı" bölümlerine ise yalnızca 35 yaş ve üzeri lisans mezunları kabul ediliyor.

Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt, AA muhabirine, öğrencilerin değişen dünyanın ritmini yakalayabilmek, öğrencilik haklarından yararlanabilmek ve kendilerine öğrenme yolculuğunda ikinci bir şans vermek için ikinci üniversiteye başvuru yaptığını söyledi.

Bozkurt, dijitalleşen dünyada sundukları içerikler ve her ders için sağlanan yaklaşık 16 farklı öğrenme materyalinin tercih edilme nedenleri arasında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Temel başvuru koşulumuz öğrenmeye ihtiyaç duymak ve yaşam boyu öğrenme yolculuğuna devam etmektir. Bu koşul sağlanıyorsa, bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olan ve bir yükseköğretiminden mezun olan öğrenciler ikinci üniversite kapsamında bulunan 60'tan fazla programımıza kayıt olabilirler. Açıköğretim sisteminde yaklaşık 1 milyon öğrencimiz var ve bunlardan yaklaşık 700 bini ikinci üniversite kapsamında bizi tercih eden öğrencilerden oluşuyor."

Programda bireyselleştirilmiş öğrenmeyi destekleyen dijital altyapıya dikkati çeken Bozkurt, "Her derste 16'ya yakın öğrenme materyali sunduğumuz, kalite güvencesi sunan zengin bir öğrenme ekosistemine giriyorlar. En büyük artılardan biri bu." dedi.

Bozkurt, Açıköğretim Fakültesinin öne çıkan hizmetlerinden birisinin de ders kitapları olduğunu ifade ederek, "kitapsatis.anadolu.edu.tr" adresi üzerinden isteyen herkesin, stoklar ölçüsünde bu kitapları satın alabildiğini vurguladı.

Bu yıl Türk Dili ve Kültürü bölümünün açıldığına değinen Bozkurt, "Türkçe hazırlığı olan, küreselleşen dünyaya açılım yaptığımız özel bir program. Türkçeyi ve kültürümüzü tanıtmak istiyoruz. Dünyanın hangi ülkesinden olursa olsun öğrencilerimiz bu programa kayıt yaptırabilir." diye konuştu.

İkinci üniversiteye başvuruların programın internet adresi üzerinden yapılabileceğini anlatan Prof. Dr. Aras Bozkurt, kayıtların 17 Ekim'e kadar süreceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor
Kurtulmuş: Küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda nihai barışı tesis etmek zorundayız
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Benzer haberler

Anadolu Üniversitesi 60'tan fazla programla ikinci üniversite fırsatı sunuyor

Anadolu Üniversitesi 60'tan fazla programla ikinci üniversite fırsatı sunuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet