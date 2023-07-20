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Eğitim

Afyonkarahisar'da YKS birincilerinden Emre Ekici: Başarımda öğretmenlerim ve arkadaşlarım da etkili oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Eşit Ağırlık birincisi Emre Ekici, başarısında arkadaşlarının ve öğretmenlerinin katkısının büyük olduğunu söyledi.

Arif Yavuz  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Afyonkarahisar'da YKS birincilerinden Emre Ekici: Başarımda öğretmenlerim ve arkadaşlarım da etkili oldu Fotoğraf: Arif Yavuz/AA

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Süleyman Demirel Fen Lisesi öğrencisi Ekici ile babası Yakup, annesi Mine ve kardeşlerini valiliğe davet etti.

Ekici ve ailesi, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ve Okul Müdürü Turgay Bingül ile Yiğitbaşı'nı ziyaret etti.

Yiğitbaşı, gazetecilere, Emre Ekici'nin başarısının gururlandırdığını söyledi.

Ailenin eğitimci olduğunu aktaran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın eğitimde daha ileri noktaya taşınması için gayret gösterdiklerini anlattı.

Güne tebrik telefonlarıyla uyandı

Ekici de hayatı boyunca hep çevresindeki olaylardan ve internetteki videolardan bilgi edindiğini dile getirdi.

Geçmişten gelen birikimle bir başarı elde ettiğini anlatan Ekici, şöyle konuştu:

"Başarımda öğretmenlerim ve arkadaşlarım da etkili oldu. Yıl boyunca öğrendiğimiz bilgileri paylaşarak birbirimizi yukarıya çıkardık. Bana sürekli destek olan aileme de çok teşekkür ediyorum. Güne, gelen tebrik mesajlarıyla uyandım. Herkes benim birinci olduğumu öğrenmiş, haberim yoktu. Oldukça şaşırtıcı oldu. Hala daha şoktayım, hatta gözlerim de doluyor. Çok ilginç oldu, sınavdan önce böyle bir şey kesinlikle beklemiyordum. Tercih konusunda henüz kararsızım. Aklımda mühendislik var ama değişebilir."

Baba Yakup Ekici ise oğlunun başarısının arkasında eşinin olduğunu söyledi.

Eşinin de liseden okul birincisi olarak mezun olduğunu aktaran Ekici, "Emre, şimdi Türkiye birincisi olarak annesinin birinciliğini taçlandırmış oldu." dedi.

Anne Mine Ekici de oğlu Emre'den güzel bir başarı beklediklerini ama gelen birincilikle şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Yiğitbaşı, Ekici'ye hediye takdim ederek başarılarının devamını diledi.

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