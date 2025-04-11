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Eğitim

2024 YLSY kurum kontenjanları tercih sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın (2024 -YLSY) sonuçları açıklandı.

Dilhan Türker Yıldız  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
2024 YLSY kurum kontenjanları tercih sonuçları açıklandı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 1416 sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından verilen burs ile yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını bakanlığın REBUS (https://rebus.meb.gov.tr/) adresinden öğrenebilecek.

Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adayların belge teslim sürecine ilişkin iş ve işlemler ise Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün sitesinden (http://yyegm.meb.gov.tr/) daha sonra duyurulacak.

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