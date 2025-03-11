Dolar
36.56
Euro
39.90
Altın
2,905.67
ETH/USDT
1,910.00
BTC/USDT
80,808.00
BIST 100
10,412.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Hava Kurumu Üniversitesini ziyaretinde konuşuyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın Trentino Itas'a konuk olacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Trentino Itas takımıyla karşılaşacak.

Muhammed Boztepe  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın Trentino Itas'a konuk olacak

Ankara

IlT Quotidiano Arena'da TSİ 22.30'da başlayacak mücadeleyi Bulgar Atanas Varbanov ile Macar Agnes Batkai-Katona hakem ikilisi yönetecek.

Ziraat Bankkart Başantrenörü Mustafa Kavaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde ve Avrupa'da hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Avrupa kupalarında son iki sezonda yarı final mücadelesi verdiklerini anımsatan Kavaz, "Yarın İtalya Ligi ve Avrupa'nın güçlü takımlarından biriyle karşılaşacağız. Zor bir maç bizi bekliyor ama biz de onlara göre güçlü bir rakibiz. Avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bebeğine anne sütü götüren polis memurunun ölümüne neden olan sürücü asli kusurlu bulundu
İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak
İstiklal Marşı'nın kabulü Meclis tutanaklarında
Terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturmada 32 zanlı yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın Trentino Itas'a konuk olacak

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda yarın Trentino Itas'a konuk olacak

Voleybolda altı Türk takımı Avrupa'da sahne alacak

Karşıyaka Basketbol Takımı, ligde kazanmayı unuttu

Ampute futbolda Süper Kupa'yı Alves Kablo kazandı

Ampute futbolda Süper Kupa'yı Alves Kablo kazandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet