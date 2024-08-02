Dolar
33.23
Euro
36.31
Altın
2,441.77
ETH/USDT
2,990.00
BTC/USDT
62,593.00
BIST 100
10,473.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünyadan Spor, Paris 2024

Yüzmede erkekler 50 serbest stilde altın madalya, Avustralyalı Cameron McEvoy'un oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 50 metre serbest kategorisinde finaller yapıldı.

Bozhan Memiş  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Yüzmede erkekler 50 serbest stilde altın madalya, Avustralyalı Cameron McEvoy'un oldu

PARİS

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Avustralyalı yüzücü Cameron McEvoy, 21 saniye 25 saliselik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Büyük Britanyalı Benjamin Proud, 21 saniye 30 saliseyle gümüş madalya kazanırken, Fransız yüzücü Florent Manaudou 21 saniye 56 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz
Milli Eğitim Bakanı Tekin: Masum insanlara kıyarak acımasızca öldüren bir kabine üyesinin sözleri yok hükmünde
Bakan Işıkhan: Cumhurbaşkanı'mız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye'den korkmaya devam edeceksiniz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz:Masum çocukları katledenlerin Cumhurbaşkanı'mızın adını ağızlarına almak hadlerine değil
THY, bu geceki İran uçuşlarını yarına erteledi

Benzer haberler

200 metre bireysel karışık stilde, Fransız Leon Marchand olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı

200 metre bireysel karışık stilde, Fransız Leon Marchand olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı

Kadınlar 200 metre sırt üstü kategorisinde Kaylee McKeown, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı

Yüzmede erkekler 50 serbest stilde altın madalya, Avustralyalı Cameron McEvoy'un oldu

Boks kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finale yükseldi

Boks kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finale yükseldi
Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi Paris'te son 16 turunda elendi

Elif Berra Gökkır-Mete Gazoz ikilisi Paris'te son 16 turunda elendi
Paris 2024'e Samsun'dan 4 paralimpik sporcu katılacak

Paris 2024'e Samsun'dan 4 paralimpik sporcu katılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet