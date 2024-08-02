Yüzmede erkekler 50 serbest stilde altın madalya, Avustralyalı Cameron McEvoy'un oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 50 metre serbest kategorisinde finaller yapıldı.
PARİS
Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Avustralyalı yüzücü Cameron McEvoy, 21 saniye 25 saliselik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Büyük Britanyalı Benjamin Proud, 21 saniye 30 saliseyle gümüş madalya kazanırken, Fransız yüzücü Florent Manaudou 21 saniye 56 saliselik süresiyle bronz madalyanın sahibi oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.