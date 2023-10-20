Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın "en iyisi" seçildi.
İstanbul
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylama sonucunda, 23 yaşındaki oyuncunun Türkiye-Letonya maçının 58. dakikasında kaydettiği gol, "haftanın golü" sıralamasında zirvede yer aldı.
Yunus Akgün, oylamada Ukrayna'dan Mykhailo Mudryk, İsviçre'den Xherdan Shaqiri ve Sırbistan'dan Aleksandar Mitrovic'i geride bıraktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.