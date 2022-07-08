Dolar
17.32
Euro
17.56
Altın
1,740.41
ETH/USDT
1,225.40
BTC/USDT
21,600.00
BIST 100
2,434.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu

FIFA'nın eski başkanı Sepp Blatter ve UEFA'nın eski başkanı Michel Platini, haklarında “dolandırıcılık” ve “zimmete para geçirme” suçlamasıyla İsviçre’de açılan davada suçsuz bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 08.07.2022
Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu

Cenevre

İsviçre basınında yer alan haberlere göre Bellinzona Federal Ceza Mahkemesi hakimleri, Blatter’in FIFA başkanı olduğu 2011’de, dönemin FIFA asbaşkanlığını da yapan Platini’ye ödediği 2 milyon İsviçre frangının yasa dışı olarak ödenmediği yönünde karar aldı.

Kararın ardından Platini’nin, dolandırıcılık iddiaları nedeniyle el konulan 2 milyon frangı geri alacağı bildirildi.

5 yıl hapis cezası öngörülüyordu

Blatter'in, FIFA başkanı olduğu 2011 yılının şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Platini'ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin başlatılan soruşturmanın iddianamesi Kasım 2021’de kabul edilmişti.

86 yaşındaki Blatter'e "dolandırıcılık, "kötü yönetim", "FIFA fonlarının zimmete geçirilmesi ve belgede sahtecilik", 67 yaşındaki Platini'ye ise "dolandırıcılık", "zimmete para geçirme", "Blatter'in iddia edilen kötü yönetimine suç ortağı olmak ve sahtecilik" suçlamaları yöneltilmişti.

FIFA, 2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından görevlerinden aldığı iki yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu ise iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti.

Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülürken, FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurban pazarlarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor
SAHA İstanbul, Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için taziye mesajı
Cuma hutbesinde, haccın önemine değinildi
Sağlık çalışanlarının eyleminde polise tokat atan kişi tutuklandı

Benzer haberler

Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu

Yolsuzlukla suçlanan Blatter ve Platini yargılandıkları mahkemede suçsuz bulundu