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Dünyadan Spor

Yıldız futbolcu Mbappe, Caen Kulübünün çoğunluk hissesinin sahibi oldu

Real Madrid'in Fransız forvet oyuncusu Kylian Mbappe'nin sahibi olduğu şirket, Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Caen'u satın aldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Yıldız futbolcu Mbappe, Caen Kulübünün çoğunluk hissesinin sahibi oldu

Ankara

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Caen'un çoğunluk hissesi, spor ve medya sektöründe faaliyet gösteren Interconnected Ventures (ICV) şirketinin yatırım kolu Coalition Capital'e geçti.

Fransız basınında yer alan haberlerde, 25 yaşındaki Mbappe'nin 20 milyon avro karşılığında kulüp hisselerinin yüzde 80'ini ele geçireceği paylaşıldı.

Yıldız futbolcunun, Monaco altyapısına girmeden önce Caen'un seçmelerine katıldığı bilgisi de verildi.

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