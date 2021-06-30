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Yeşil sahalarda İngiltere-Almanya rekabetinde yeni sayfa

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere'nin Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdığı karşılaşma, iki takım arasındaki tarihi rekabette yeni bir sayfa açtı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 30.06.2021
Yeşil sahalarda İngiltere-Almanya rekabetinde yeni sayfa

Ankara

İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda Almanya ile oynadığı maçlarda 55 yıl aranın ardından yeniden zaferle dönerken, bu tarihi karşılaşmaya ünlü isimler de şahitlik etti.

Tribünde eski yıldız futbolcu David Beckham ve İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran'ın yanı sıra İngiliz Kraliyet ailesinden Prens William, eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton ve 7 yaşındaki oğulları Prens George'un yer alması, iki takım arasındaki tarihi rekabetin farklı bir yüzünü de gösterdi.

İngiltere futbolunun utanç gecesi

İki takım arasında yaşanan tarihi rekabette, aralarında 1966 Dünya Kupası finalinin de yer aldığı birçok önemli maç yer alırken, dünkü karşılaşma ise 1938 yılında oynanan maçı anımsattı.

Berlin kentindeki 110 bin kişinin doldurduğu Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Nazi dönemi politikacıları tribünlerdeki yerini alırken, iki ülke arasında o dönem yaşanan siyasi olaylar nedeniyle İngiliz hükümetinin emriyle İngiliz futbolcular, maç öncesinde Almanya Milli Marşı sırasında Nazi selamı vermek zorunda bırakıldı.

İngiltere'nin 6-3 kazandığı karşılaşma, maç öncesi yaşanan bu olay nedeniyle İngiliz futbol tarihinin en utanç verici anlarından biri olarak tarihe geçti.

Bu karşılaşmadan tam 83 yıl sonra bu kez Wembley Stadı'nda Kraliyet ailesi üyelerinin tribünlerde yer aldığı EURO 2020 son 16 turu karşılaşması ise bu nedenle ayrı bir önemle takip edildi.

İngiliz basını galibiyetten çok memnun

İngiltere'nin turnuvada çeyrek finale yükselmesinin ardından ülke basınında da zafer coşkusu yaşandı. BBC Sport, İngiltere teknik direktörü Gareth Southgate'in bugüne kadar elde ettiği en önemli büyük başarı olarak bu maçı gösterdi.

İngiltere'nin ilk golünü atan Raheeem Sterling'in performansından övgüyle bahseden Guardian gazetesi ise iki takım arasındaki önceki maçlarda Almanya'nın üstünlük kurduğunu hatırlatarak, "İngiltere, Almanya'nın futboldaki hegemonyasına bu maçla son verdi." değerlendirmesinde bulundu.

The Sun gazetesi, İngiltere'nin son yıllarda katıldığı Avrupa şampiyonalarında büyük form düşüklüğü yaşadığını ve bu galibiyetle bu durumu değiştirdiğini belirterek, "İngiltere, 1966'dan sonra ilk kez turnuvanın ilk 4 maçında kalesinde gol görmedi." bilgisini paylaştı.

Tarihi rekabette Almanya bir maçla önde

Bu galibiyetle İngiltere, Almanya karşısında 14. galibiyetine uzandı. Daha önce 33 kez karşılaşan iki takımından Almanya'nın rakibi karşısında 15 galibiyeti bulunurken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

İngiltere, Almanya karşısında en büyük zaferini ise 1966 yılında FIFA Dünya Kupası finalinde elde etmişti.

İngiltere, futbol tarihinin en önemli başarısını Almanlara karşı kazandı

O zamanki adıyla Batı Almanya ile Wembley Stadı'nda karşılaşan İngiltere, normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi 4-2 kazanarak Dünya Kupası'nı kazanan taraf olmuştu.

Avrupa şampiyonalarında en önemli başarısı üçüncülük olan İngiltere, bu karşılaşma ile tarihinin tek Dünya Kupası zaferine ulaşarak futbol tarihindeki en önemli başarıya imza atmıştı.

İki takım arasında 1970 yılında oynanan Dünya Kupası çeyrek final maçı da unutulmazlar arasına adını yazdırdı. Meksika'da düzenlenen şampiyonanın çeyrek finalinde İngiltere karşısında 2-0 geriye düşen Batı Almanya, maçı 3-2 kazanarak önemli bir geri dönüşe imza atmıştı.

En farklı skorlar son dönemlerde yaşandı

İki takım arasında öne çıkan maçlarda, son yıllarda alınan farklı skorlar da dikkati çekiyor.

2002 Dünya Kupası elemelerinde İsveçli teknik adam Sven-Goran Eriksson'un çalıştırdığı İngiltere, Almanya'yı 5-1 mağlup ederek rakibi karşısında en farklı galibiyetine uzandı.

Münih kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Almanya, Carsten Jancker'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen İngiltere'de hat-trick yapan Michael Owen, Steven Gerrard ve Emile Heskey, takımlarına tarihi galibiyeti getiren golleri attı.

Almanya ise Güney Afrika'da düzenlenen 2010 Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde İngiltere'yi Miroslav Klose, Lukas Podolski ve Thomas Müller'in (2) golleriyle 4-1 yenerek rakibi karşısında en farklı galibiyetine uzandı. Matthew Upson, bu maçta İngiltere'nin tek golünü kaydeden oyuncu oldu.

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