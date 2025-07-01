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Dünya

İngiltere'de kayıtlardaki en sıcak haziran ayı yaşandı

İngiltere'de en sıcak haziran ayı yaşanırken, Birleşik Krallık genelinde 1884'te başlayan ölçümlerden bu yana en sıcak ikinci haziran ayı olarak kaydedildi.

Nuran Erkul Kaya  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
İngiltere'de kayıtlardaki en sıcak haziran ayı yaşandı Fotoğraf:Raşid Necati Aslım/AA

Londra

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), haziran ayındaki sıcaklıklara ilişkin öncü verileri açıkladı.

Buna göre, haziran boyunca iki ayrı sıcak hava dalgası ve yüksek sıcaklıklar etkili oldu.

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Günlük ortalama en yüksek sıcaklıklar, uzun dönem ortalamasının üzerinde seyretti.

Birleşik Krallık genelinde haziranda ölçülen 15,2 derecelik ortalama sıcaklık, şimdiye kadar kaydedilen en yüksek ikinci haziran ayı sıcaklığı oldu.

İngiltere'de ise ortalama sıcaklık 16,9 dereceyle kayıtlardaki en yüksek seviyeyi gördü. Galler de 1884'ten bu yana ölçülen en sıcak üçüncü haziran ayını geçirdi.

Met Office İklim Bilimcisi Amy Doherty, verilere ilişkin değerlendirmesinde, bu tür aşırı sıcaklık olaylarının oluşma sıklığı ve şiddetinin, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınmayla arttığını söyledi.

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