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Yasemin Adar Yiğit, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı. Mili sporcu 6. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Fatih Gazioğlu  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Yasemin Adar Yiğit, 6. kez Avrupa şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ukraynalı Anastasiia Osniachs'ı 14-4 mağlup ederek finale yükseldi.

Milli sporcu, bugün finalde karşılaştığı Avusturyalı Martina Kuenz'e yüksek puan alma avantajını kullanarak 2-2'lik skorla üstünlük sağlayıp, altın madalyanın sahibi oldu.


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