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Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff, dördüncü tura çıktı

Sezonun üçüncü büyük grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ve Coco Gauff, dördüncü tura yükseldi.

Emre Doğan  | 05.07.2024 - Güncelleme : 06.07.2024
Wimbledon'da Sinner, Alcaraz ve Gauff, dördüncü tura çıktı

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında tek erkeklerin dünya 1 numarası Sinner, üçüncü turda Miomir Kecmanovic ile karşı karşıya geldi.

İtalyan tenisçi, 1 saat 36 dakika süren müsabakayı 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 kazanarak dördüncü tur bileti aldı.

Turnuvanın tek erkeklerdeki son şampiyonu İspanyol Carlos Alcaraz, ABD'li Frances Tiafoe'yu 3-2 (5-7, 6-2, 4-6, 7-6, 6-2) yenerek adını dördüncü tura yazdırdı.

Tek kadınlarda dünya sıralamasının ikinci basamağında yer alan ABD'li Coco Gauff, babası Türk olan Büyük Britanyalı Sonay Kartal ile karşılaştı. Gauff, rakibine 6-4 ve 6-0'lık setler sonucunda 2-0 üstünlük kurarak tur atladı.

Kanadalı Bianca Andreescu'yu 2-0 (7-6) yenen İtalyan tenisçi Jasmine Paolini ile Yunan Maria Sakkari'yi aynı skorla (6-2, 6-3) geçen Büyük Britanyalı Emma Raducanu, dördüncü tura yükseldi.

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