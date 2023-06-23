Dolar
25.35
Euro
27.51
Altın
1,918.82
ETH/USDT
1,881.70
BTC/USDT
29,983.00
BIST 100
5,550.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Voleybolda FIVB Dünya Şampiyonası iki yılda bir düzenlenecek

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), dünya şampiyonalarının iki yılda bir yapılmasını kararlaştırdı.

Yunus Kaymaz  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
Voleybolda FIVB Dünya Şampiyonası iki yılda bir düzenlenecek

İstanbul

FIVB'den yapılan açıklamada, sporcuların sağlık ve refahının yanı sıra voleybol paydaşlarının ihtiyaçlarına öncelik veren yönetim kurulunun, 2025-2028 yılları arasındaki takvimi onayladığı kaydedildi.

Takvime göre dünya şampiyonaları 2025 ve 2027'de, kıtalararası şampiyonalar ise 2026 ile Los Angeles Olimpiyatları'nın düzenleneceği 2028'de gerçekleştirilecek. Milletler Ligi ise her yıl takvimde yer alacak.

FIVB daha önce aldığı kararla dünya şampiyonalarına katılan takım sayısını 32'ye yükseltmişti. Takımların dörderli sekiz grupta yer alacağı Dünya Şampiyonası'nda, gruplarındaki en iyi iki takım son 16 turu bileti elde edecek.

2028 Los Angeles Olimpiyatları'na ise ev sahibi ABD'nin yanı sıra 5 kıtalar arası şampiyon, 2027 Dünya Şampiyonası'nı ilk 3 sırada bitiren takımlar ve dünya sıralamasından en yüksek puana sahip 3 ülkeyle birlikte toplam 12 takım katılacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz için yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu: Trafiği yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık
Pençe operasyonu bölgesinde hastaneye kaldırılan yaralı asker şehit oldu
Başkentliler başıboş köpek sorununa çözüm bulunmasını istiyor
Türkiye yılın ilk 5 ayında 15,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Benzer haberler

Voleybolda FIVB Dünya Şampiyonası iki yılda bir düzenlenecek

Voleybolda FIVB Dünya Şampiyonası iki yılda bir düzenlenecek

"Filenin Efeleri" Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali hazırlıklarını tamamladı

Azerbaycan kadın voleybolunda altyapının başına getirilen Şahin Çatma hedeflerini anlattı

Beşiktaş, Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi

Beşiktaş, Duru Aksu'nun sözleşmesini yeniledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yendi
Filenin Efeleri, Dörtlü Final'de mücadele edecek

Filenin Efeleri, Dörtlü Final'de mücadele edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet