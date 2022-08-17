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Usyk ile Joshua, dünya ağır sıklet boks maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua arasındaki rövanş mücadelesi, 20 Ağustos Cumartesi günü yapılacak.

Doğa Kırmızıoğlu   | 17.08.2022
Usyk ile Joshua, dünya ağır sıklet boks maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Ankara

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki 35 bin seyirci kapasiteli Super Dome'daki maç öncesi iki boksör, hazırlıklarını Suudi Havayolları Kulübünde sürdürüyor.

Halka açık olarak da düzenlenen idmanlara 35 yaşındaki Oleksandr Usyk, üzerinde "Özgürlüğün Renkleri" mesajı bulunan, ülkesinin bayrağının renklerinde bir tişörtle çıkmayı tercih ediyor.

İkili arasında geçen yılın eylül ayında düzenlenen ilk maçı hakemlerin oy birliğiyle kazanan Usyk, Joshua'ya ait Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi olmuştu.

Taraflar arasındaki rövanş maçı, önceki tarihlerde planlanmasına rağmen Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Usyk, ülkesi adına cepheye katılmış ve organizasyon ertelenmişti.

Özel izinle savaştan ayrılarak antrenmanlarına başlayan Ukraynalı Usyk, profesyonel boks kariyerinde çıktığı 19 maçın tamamını kazandı.

Kariyerinde 26 maça çıkan ve ilk yenilgiyi Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz karşısında 2019'da alan Anthony Joshua ise rövanşta rakibini yenerek kemerlerini geri almıştı. İkinci mağlubiyetini Usyk karşısında yaşayan ve unvanlarını bir kez daha kaybeden 32 yaşındaki boksör, bu maçı kazanarak kemerlerini tekrar almaya çalışacak.


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Usyk ile Joshua, dünya ağır sıklet boks maçının hazırlıklarını sürdürüyor

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