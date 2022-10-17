UEFA'dan A Milli Futbol Takımı'na kısmi tribün kapatma cezası
UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF), A Milli Takım'ın Lüksemburg ile İstanbul'da oynanan maçta sahaya madde atılması nedeniyle kısmi tribün kapatma ve para cezası verdi.
Ankara
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 22 Eylül'de Lüksemburg'u ağırladığı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup karşılaşmasındaki olaylarla ilgili disiplin soruşturması tamamlandı.
Taraftarların sahaya madde atması nedeniyle TFF'ye, ev sahibi olacağı ilk UEFA organizasyonunda en az 5 bin koltuk boş bırakma cezası verildi. UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, cezayı 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.
TFF ayrıca 25 bin avro para cezası da aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.