Dolar
18.34
Euro
18.05
Altın
1,672.31
ETH/USDT
1,325.20
BTC/USDT
19,382.00
BIST 100
3,295.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ilk gününde 10 maç oynandı

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunun 5. hafta ilk gününde, 10 maç oynandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 23.09.2022
UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ilk gününde 10 maç oynandı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

C Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, konuk ettiği Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 16. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39. dakikada Chanot (kendi kalesine) ve 87. dakikada İsmail Yüksek ile ağları sarsarken, konuk takımın golleri ise 8. dakikada Martins, 37. dakikada Sinani ve 69. dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

A Ligi 4. Grup'ta Belçika'nın ağırladığı Galler'i 2-1'lık skorla geçtiği mücadelede, takıma galibiyeti getiren ikinci golü, 38. dakikada Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup:

Hırvatistan-Danimarka: 2-1

Fransa-Avusturya: 2-0

4. Grup:

Polonya-Hollanda: 0-2

Belçika-Galler: 2-1

C Ligi

1. Grup:

Litvanya-Faroe Adaları: 1-1

Türkiye-Lüksemburg: 3-3

3. Grup:

Kazakistan-Belarus: 2-1

Slovakya-Azerbaycan: 1-2

D Ligi

1. Grup:

Letonya-Moldova: 1-2

Lihtenştayn-Andorra: 0-2

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokat'ta sağanak ve dolu etkili oldu
İstanbul’da 3 kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Öğrenciler İBB'nin Atatürk Kitaplığı'nı kullanıma kapatmasına tepkili
Kayseri'de sağanak etkili oldu
Muğla Ula'da çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ilk gününde 10 maç oynandı

UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında 5. hafta ilk gününde 10 maç oynandı

A Milli Futbol Takımı grubunu lider tamamlayarak B Ligi'ne yükseldi

Ukrayna: Esir takası sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olmamız çok önemliydi

İstanbul’da 3 kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

İstanbul’da 3 kişinin ölümü 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı
Öğrenciler İBB'nin Atatürk Kitaplığı'nı kullanıma kapatmasına tepkili

Öğrenciler İBB'nin Atatürk Kitaplığı'nı kullanıma kapatmasına tepkili
Kayseri'de sağanak etkili oldu

Kayseri'de sağanak etkili oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet