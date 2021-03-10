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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçı Macaristan'da oynanacak

Mücadele, planlandığı gibi 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Abdulkadir Karakaya   | 10.03.2021
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Borussia Mönchengladbach maçı Macaristan'da oynanacak

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere'nin Manchester City ile Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımları arasındaki son 16 turu rövanş maçı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Manchester City'nin Borussia Mönchengladbach'ı ağırlayacağı karşılaşmaya, Almanya ve İngiltere arasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puskas Arena ev sahipliği yapacak.

Mücadele, planlandığı gibi 16 Mart Salı günü TSİ 23.00'te başlayacak.

Manchester City, seyahat kısıtlamaları sebebiyle yine Puskas Arena'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanmıştı.

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