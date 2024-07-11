Dolar
32.89
Euro
35.74
Altın
2,372.04
ETH/USDT
3,105.20
BTC/USDT
57,500.00
BIST 100
10,743.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunun ilk ayağı bugün oynanan 8 maçla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları, bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

Bozhan Memiş  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunun ilk ayağı bugün oynanan 8 maçla tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turunda bugün 8 maç oynandı.

Rövanş müsabakalarının 16-17 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün alınan sonuçlar şöyle:

Ordabasy-Petrocub: 0-0

Slovan Bratislava-Struga: 4-2

Kİ Klaksvik-Differdange: 2-0

Flora Tallinn-Celje: 0-5

Rigas Skola-Larne: 3-0

Ludogorets-Dinamo Batumi: 3-1

Dinamo Minsk-Pyunik: 0-0

Borac-Egnatia: 1-0

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan ile Miçotakis görüşmesine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
Adalet Bakanı Tunç, görme engelli ilk hakim adayı Kılıç ile görüştü

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunun ilk ayağı bugün oynanan 8 maçla tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunun ilk ayağı bugün oynanan 8 maçla tamamlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet