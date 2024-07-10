UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç oynandı.
İstanbul
Rövanş karşılaşmalarının 16-17 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün alınan sonuçlar şöyle:
Panevezys-HJK Helsinki: 3-0
Hamrun Spartans-Lincoln Red: 0-1
The New Saints-Decic Tuzi: 3-0
UE Santa Coloma-Ballkani: 1-2
Vikingur-Shamrock Rovers: 0-0
Virtus-Steaua Bükreş: 1-7Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.