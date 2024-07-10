Dolar
32.88
Euro
35.56
Altın
2,363.70
ETH/USDT
3,067.40
BTC/USDT
57,891.00
BIST 100
10,796.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington’da NATO'nun 75. Yıl Anma Etkinliği’ne katılıyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç oynandı.

Bozhan Memiş  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı

İstanbul

Rövanş karşılaşmalarının 16-17 Temmuz'da yapılacağı ilk turda bugün alınan sonuçlar şöyle:

Panevezys-HJK Helsinki: 3-0

Hamrun Spartans-Lincoln Red: 0-1

The New Saints-Decic Tuzi: 3-0

UE Santa Coloma-Ballkani: 1-2

Vikingur-Shamrock Rovers: 0-0

Virtus-Steaua Bükreş: 1-7

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi
5 ilin valisi değişti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk ile görüştü
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İzmir'de hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'taki okula saldırısını lanetledi

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet