Dolar
33.05
Euro
36.06
Altın
2,468.80
ETH/USDT
3,438.90
BTC/USDT
64,623.00
BIST 100
11,139.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 8 maç yapıldı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında; UE Santa Coloma, Panevezys, Lincoln Red, Dinamo Minsk, Steaua Bükreş, Shamrock Rovers ve The New Saints, 2. eleme turuna çıktı.

Fatih Erel  | 17.07.2024 - Güncelleme : 17.07.2024
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 8 maç yapıldı

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu, bugün 6 maçla tamamlanacak.

Eşleşmelerdeki iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Ballkani-UE Santa Coloma: 1-2, 2-1 (5-6 penaltılarla)

HJK Helsinki-Panevezys: 1-1, 0-3

Lincoln Red-Hamrun Spartans: 0-1, 1-0 (5-4 penaltılarla)

Pyunik-Dinamo Minsk: 0-1, 0-0

Celje-Flora Tallinn: 2-1, 5-0

Steaua Bükreş-Virtus: 4-0, 7-1

Shamrock Rovers-Vikingur: 2-1, 0-0

Decic Tuzi-The New Saints: 1-1, 0-3

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yle telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Aşure Günü" paylaşımı
Kars'ta sel nedeniyle bir köyde ev, ahır ve yollar zarar gördü
Aydın'da sahipsiz köpeklerden kaçmaya çalışırken motosikletle çarpışan bisikletli öldü
Türkiye'den Umman'da bir camiye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Benzer haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 8 maç yapıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında 8 maç yapıldı

Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Mathias Ross'u Sparta Prag'a kiraladı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Saint-Maximin İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde bulunduğu Saint-Maximin İstanbul'da
İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, görevinden istifa etti

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Southgate, görevinden istifa etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet